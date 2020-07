Io robot: il film con Will Smith che tradì completamente lo spirito dei racconti di Asimov

Stasera torna in tv Io, robot, un classico della fantascienza dei primi anni 2000 diretto da Alex Proyas e con protagonista Will Smith, vagamente ispirato all'antologia omonima nella quale il celebre scrittore di fantascienza Isaac Asimov descrive le famose Tre Leggi della Robotica.

Diciamo vagamente perché il film con la superstar di Bad Boys reinterpreta liberamente ogni altro aspetto dell'opera dello scrittore russo naturalizzato statunitense: questo aspetto anarchico nei confronti del materiale originario non è mai andato giù ai fan dello scrittore, nonostante il libro di riferimento non sia un romanzo vero e proprio ma una raccolta di racconti sui generis, una sorta di complessa serie di piccoli puzzle logici liberamente collegati fra loro difficilissimi da adattare in una sceneggiatura lineare.

Originariamente però si era tentato di seguire la strada della fedeltà: con un copione intitolato "Hardwired" e un mistero di omicidio classico al centro del racconto, la storia doveva essere molto più sullo stile criptico delle "tre leggi" di Asimov. Lo sceneggiatore Jeff Vintar passò due anni a lavorare al copione, e dopo averlo letto gli eredi di Isaac Asimov lo definirono 'più Asimov di Asimov'. Tuttavia il materiale, descritto come un thriller filosofico, fu riadattato da diversi altri sceneggiatori, alcuni accreditati altri no, come Akiva Goldsman, Lawrence Konner e Mark Rosenthal, con Vintar licenziato e poi richiamato a rapporto.

Nel frattempo però il film era diventato un action fantascientifico a grande budget sulla scia dei blockbuster estivi completamente diverso dall'idea di partenza, e alcune delle peggiori idee dell'ultima sceneggiatura erano venute direttamente dal capo della 20th Century Fox Tom Rothman, e ovviamente non potevano essere modificate.

Lo stesso regista Alex Proyas ha avuto diversi alterchi con Rothman, che voleva modificare il finale per renderlo più comico minacciando a pochi giorni prima della premiere del film. Proyas dichiarò di voler scrivere un libro sulla pessima esperienza che fu la produzione del film, che descrisse come 'provare a correre una maratona con qualcuno che ti lancia costantemente delle sedie addosso', ma gli amici lo avvertirono che se lo avesse fatto non avrebbe mai più lavorato a Hollywood. Rinunciò all'idea, ma in seguito avrebbe diretto soltanto Segnali dal futuro (2009) e Gods of Egypt (2016).

Per altri approfondimenti ecco una teoria che collega Io, robot a Matrix e un divertente video di Will Smith su TikTok.