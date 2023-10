Io, Robot fu definito 'più Asimov di Asimov' dagli eredi dello scrittore: cosa cambiò?

Io, Robot non è certo un film celebre per la fedeltà al materiale d'origine: la trasposizione con Will Smith si prende un bel po' di libertà rispetto al capolavoro di Isaac Asimov, eppure, per quanto strano possa sembrare, gli stessi eredi dello scrittore avevano salutato con grande soddisfazione la prima versione dello script.

Andiamo con ordine: Io, Robot si basa sulla sceneggiatura scritta da Jeff Vintar, che inizialmente aveva però intenzione di creare qualcosa di indipendente dall'opera di Asimov, come si evince dal fatto che il titolo dello script fosse Hardwired.

Fu proprio questa versione, dunque, ad essere sottoposta agli eredi di Asimov... Che ne furono entusiasti, definendo la creazione di Vintar "più Asimov di Asimov stesso". È qui che arriva il paradosso: in un secondo momento, infatti, fu presa la decisione di ispirarsi direttamente ad Io, Robot, facendo diventare di fatto il film una vera e propria trasposizione del racconto... Ma cambiandone un bel po' di cose!

Il colpo di grazia fu quindi l'assunzione di Will Smith, stella di Hollywood il cui volto non poteva però non essere associato ad un film di stampo più marcatamente action: a questo punto, naturalmente, della poetica di Asimov rimase ben poco. E voi, siete soddisfatti del risultato finale? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, in che modo Fox minacciò il regista di Io, Robot di cambiare il finale del film.