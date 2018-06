Robot Chicken: Star Wars, una clip della parodia in DVD distribuita dalla Eagle Pictures

A dieci anni dalla release ufficiale in Dvd in territorio americano, è sbarcata ieri anche negli scaffali italiani la versione homevideo (esclusivamente Dvd) di Robot Chicken: Star Wars, dissacrante parodia della saga spaziale della LucasFilm portata nel Bel Paese da Eagle Pictures, che ha stretto un accordo con la Turner.

Per festeggiare l'arrivo di questo piccolo ma interessante e divertente progetto in stop-motion, vi proponiamo allora oggi una prima clip in anteprima del film, che è stato completamente localizzato in italiano, con doppiaggio ufficiale e anche sottotitolato.



La clip vede al centro dell'azione l'Imperatore Palpatine e Luke Skywalker in quello che è il rifacimento in chiave comica dello storico incontro tra i due opposti lati della Forza ne Il Ritorno dello Jedi, tanto che le battute sono inizialmente le stesse salvo poi una deriva ironica che scherza anche sulle reciproche mamme dei protagonisti. Sullo sfondo, come giudice di una rap battle tra Imperatore e Luke, c'è Darth Vader.



Robot Chicken: Star Wars si compone di diversi sketch dal minutaggio complessivo di 22 minuti, suddiviso in 4 capitoli. Il progetto ha ricevuto anche due sequel ufficiali, Robot Chicken: Star Wars Episode II e Robot Chicken: Star Wars Episode III. Tra i doppiatori originali troviamo Seth McFarlane, Mark Hamill, Seth Green, Hulk Hogan e anche George Lucas.

Secondo l'accordo stretto dalla Eagle Pictures, tra i prossimi titoli in uscita in homevideo in Italia ci sarà anche l'amatissima e dissacrante Rick and Morty.