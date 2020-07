Io, robot: una bizzarra teoria lo collega alle origini di Matrix

Io, robot con protagonista Will Smith, prende in prestito elementi dal libro di Asimov ma una bizzarra teoria lo vorrebbe idealmente prequel 'segreto' delle origini di Matrix. L'argomento ha affascinato molti storyteller e negli anni '90 sono nati film ispirati a queste teorie sull'influenza e il progresso della tecnologia, da Dark City a Matrix.

Ispirazioni anche per Jeff Vintar, che nel 2004 scrisse la sceneggiatura base del film Io, robot. L'idea originale di Vintar piacque alla Fox che acquisì i diritti per farne un action movie che incorpora le tre leggi della robotica di Asimov dal racconto Io, robot Runaround).

Ora i fan hanno avanzato l'ipotesi che il film possa essere realmente un prequel segreto di Matrix, che uscì nelle sale cinque anni prima.



Un'ipotesi bizzarra e piuttosto inverosimile, anche perchè Io, robot è targato Fox mentre Matrix è prodotto da Warner Bros. Si tratta in ogni caso di una teoria divertente e interessante. Entrambi i film presentano delle macchine robotiche che si rivoltano contro l'umanità.

Inoltre emerge in tutti e due i film la questione sull'opportunità di trattare i robot alla stregua degli esseri umani.

Particolarmente interessanti sono i riferimenti simili in Io, robot e Matrix, nonostante tutto questo non sia sufficiente a creare una teoria che sia valida.

Nei giorni scorsi Will Smith ha raccontato gli insulti razzisti subiti dalla polizia nel corso degli anni. L'attore è stato protagonista anche del film Focus - Niente è come sembra; durante la lavorazione Margot Robbie rimproverò Will Smith per il suo ritardo.