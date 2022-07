RoboCop, Peter Weller torna nel ruolo di Murphy trent'anni dopo il film cult!

Dopo il documentario su RoboCop, seminale cult della fantascienza scritto e diretto da Paul Verhoeven nel 1987, la saga cinematografica si sposta su console e PC col nuovo videogame RoboCop Rogue City.

La particolarità di questa produzione videoludica, particolarità che farà sicuramente impazzire di gioia i fan del film originale, è che a vestire i panni di RoboCop per l'occasione è tornato Peter Weller, indimenticabile interprete del poliziotto Alex J. Murphy: nel film, Murphy finiva vittima del brutale assalto di una gang di criminali dopo il quale, ad un passo dalla morte, ciò che rimaneva del suo corpo e della sua mente venne unito a protesi di metallo e kevlar trasformandolo in un poliziotto invincibile, RoboCop.

Con il videogioco RoboCop: Rogue City, l'attore torna nei panni di Murphy/RoboCop tre decenni dopo l'ultima volta, risalente al film RoboCop 2, uscito nel 1990: come forse saprete, infatti, a causa di differenze creative Weller non sarebbe tornato in RoboCop 3, per il quale il ruolo di Murphy passò a Robert Burke. Ora, come potete vedere nel trailer, RoboCop torna ad avere il volto di Peter Weller, una notizia che non lascerà indifferenti i fan originali del franchise.

