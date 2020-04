RoboCop: e se al posto di Joel Kinnaman ci fosse stato Michael Fassbender?

Questa sera alle 21:30 canale NOVE trasmetterà RoboCop, remake del celebre cult fantascientifico di Paul Veroheven del 1987 dove il ruolo di Alex Murhpy viene affidato dopo un lungo percorso di casting al giovane Joel Kinnaman, il quale avrebbe poi interpretato pellicole di successo come Suicide Squad o la serie Altered Carbon.

Non tutti sanno però che l'intenzione di realizzare un remake di RoboCop venne annunciata già nel 2005, ovvero nove anni prima della sua realizzazione effettiva, con il progetto che passò di mano a svariati registi (all'epoca fu contattato anche Darren Aronofsky) prima che arrivasse sulla scrivania di José Padilha, regista brasiliano giunto da poco al successo internazionale di Tropa de Elite - Gli squadroni della morte, grazie alla sua vittoria dell'Orso d'Oro al Festival del cinema di Berlino nel 2010.

Il processo di casting per la nuova versione del racconto fantascientifico diretto anni prima da Veroheven, dove RoboCop aveva l'inconfondibile volto di Peter Weller, iniziò nel 2011 con la MGM intenzionata dapprima a ingaggiare un attore di prima fascia: vennero così fatti i nomi di Tom Cruise, Keanu Reeves e persino Johnny Depp, ma in seguito la sceneggiatura venne riscritta da zero e si penso quindi all'idea di un volto non così noto al grande pubblico.

Padilha fece subito un nome come sua prima scelta: Michael Fassbender. L'attore era sulla cresta dell'onda in quel periodo dopo la vittoria della Coppa Volpi a Venezia per Shame e aveva da pochissimo intrapreso l'avventura nei blockbuster hollywoodiani (se escludiamo il breve ruolo in 300), dato che pochi mesi prima era uscito X-Men: L'inizio. Queste le parole del regista all'epoca: "Ci sono alcuni attori che mi piacerebbero. Ad esempio mi piace davvero molto Fassbender, mi piacerebbe parlare con lui e lo farò. C'è una possibilità… e ci sono anche tanti altri grandi attori che vorrebbero interpretare Robocop..".

Il ruolo andò poi a Joel Kinnaman, star di The Killing, e che poi si sarebbe disinto per i suoi ruoli in Suicide Squad e nelle serie House of Cards e Altered Carbon. Ultimamente lo abbiamo visto in For All Mankind, serie Apple TV disponibile gratuitamente sulla piattaforma. Chissà come sarebbe cambiato il film di Padilha con Fassbender nel ruolo principale...