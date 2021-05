RoboCop: in arrivo un documentario dedicato al film cult di Paul Verhoeven

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, sarebbero terminate le riprese di RoboDoc, un documentario che scava a fondo nella produzione di RoboCop, il film cult di Paul Verhoeven uscito nel 1987 con Paul Weller nei panni del protagonista; inoltre, il report conferma la presenza nel docu-film dello stesso Weller con una lunga intervista.

Intitolato RoboDoc: The Creation of RoboCop, il documentario scaverà a fondo nella storia che portò alla realizzazione del film cult di Paul Verhoeven con interviste dedicate a tutti i principali fautori del film, incluso produttori e produttori esecutivi dell'epoca. Prodotto dalla Cult Screenings UK in associazione con Red Rock Entertainment il documentario includerà interviste a Weller, Verhoeven, Nancy Allen, Kurtwood Smith, Ray Wise, Ronny Cox, Phil Tippett, Bart Mixon e altri ancora.

La pellicola è co-diretta da Christopher Griffiths e Eastwood Allen, mentre i produttori sono Gary Smart, Adam Evans, Michael Perez e Hank Starrs (Elstree 1976) con il produttore esecutivo Adam F. Goldberg.

Gary Collins di Red Rock Entertainment ha dichiarato in merito alla realizzazione del documentario: "Non c'è mai stato un film documentario come RoboDoc, che ha avuto un accesso unico agli archivi, interviste esclusive e un attenzione ai dettagli inedita su quello che ha reso questo film una produzione unica nel suo genere, una di quelle di cui siamo fieri di aver fatto parte".

Su questa pagina potete visualizzare la prima clip tratta da RoboDoc, mentre nell'attesa della sua uscita - di cui ancora non si conosce una data ufficiale - vi rimandiamo alla nostra recensione di RoboCop, il cult di Verhoeven, già soggetto a un remake sfortunato con Joel Kinnaman uscito nel 2014.