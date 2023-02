Robin Wright, red carpet con Sean Penn:'Essere amica del padre dei propri figli è un dono'

Negli ultimi giorni online non è passata certamente inosservata la presenza di Robin Wright insieme all'ex marito Sean Penn sul red carpet di un evento. Prontamente intervistata da E! News, l'ex star di House of Cards - Gli intrighi del potere ha spiegato il motivo della decisione di apparire in pubblico con Penn.

Wright e Penn spesso partecipano insieme ad eventi pubblici per i loro figli, Hopper, 29 anni, e Dylan Frances, 31 anni.



"Essere amica del padre dei propri figli è un dono" ha dichiarato Wright "Il divorzio con i figli è una delle cose più difficili della vita. Stavamo andando ad un evento per i nostri figli. Saremo sempre una cosa sola in quel modo. Saremo sempre una famiglia, sia che siamo insieme o separati. Penso che sia bellissimo e lo auguro a tutti". L'attrice ha trovato grande successo negli ultimi anni con il ruolo di Claire Underwood in House of Cards, al fianco di Kevin Spacey.



Robin Wright e Sean Penn iniziarono a frequentarsi nel 1990 dopo essersi conosciuti sul set del film Stato di grazia, e dopo sei anni di fidanzamento convolarono a nozze nell'aprile 1996. Dall'unione nacquero due figli nel 1991 e nel 1993. In quel periodo l'attrice si fece accreditare con il nome Robin Wright Penn. Alla fine del 2007, dopo diciassette anni di relazione e undici di matrimonio, la coppia annunciò la propria separazione e dopo essersi riconciliati brevemente un paio di volte divorziarono definitivamente nel luglio 2010.



Lo scorso anno Sean Penn dovette scappare a piedi dall'Ucraina nel corso del conflitto dopo essersi recato sul posto per girare un documentario sulla guerra.