Robin Wright conferma il suo ritorno in Wonder Woman 1984

Le riprese di Wonder Woman 1984 sono attualmente in corso per la regia di Patty Jenkins e sappiamo che il cinecomic targato DC Comics uscirà nei cinema alla fine del 2019.

ATTENZIONE! SPOILER!

Ora tutti saprete che il personaggio di Antiope - interpretata da Robin Wright - viene uccisa nel corso del primo film uscito nel 2017, eppure tornerà in questo atteso Wonder Woman 1984. La conferma arriverebbe dalla stessa Wright nel corso di una recente intervista in cui affermava di tornare nei panni di Antiope anche in questo sequel e che avrebbe girato alcune sequenze al fianco di Connie Nielsen, interprete di Hippolyta. Sul come e perché tornerà, questo non ci è dato saperlo al momento!

Gal Gadot tornerà ad interpretare l'amazzone guerriera dei fumetti della DC sia nel film stand-alone uscito lo scorso anno (sempre firmato da Patty Jenkins) ma anche nei recenti Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Nel cast tornerà anche Chris Pine, di nuovo nei panni di Steve Trevor. Tra le new entry segnaliamo Pedro Pascal. Di recente sono saliti a bordo del progetto anche Natasha Rottwell, Gabriella Wilde e l'attore Ravi Patel. La villain sarà interpretata da Kristen Wiig.

Wonder Woman 1984 debutterà nei cinema di tutto il mondo alla fine del 2019. Tra i prossimi progetti della DC ricordiamo Aquaman (in arrivo a fine anno, da noi a gennaio) ma anche Birds of Prey e Flash. Ad aprile, invece, toccherà all'adattamento cinematografico di Shazam!