Robin Williams, Weinstein ritirò Will Hunting dai cinema in anticipo: ecco perché

Nel libro di Kevin Smith dal titolo 'Kevin Smith's Secret Stash', il regista di Clerks ha raccontato un aneddoto su Will Hunting - Genio ribelle, film che lanciò Matt Damon e Ben Affleck. Smith vi lavorò nelle vesti di produttore esecutivo e Robin Williams era la grande star del film, tanto che vinse il suo primo e unico Oscar.

In un'intervista al The Daily Beast, Smith ha raccontato che il dramma vincitore dell'Oscar alla miglior sceneggiatura originale - qua trovate una parodia di Will Hunting - stava viaggiando a gonfie vele al box-office nel momento in cui il produttore Harvey Weinstein decise di ritirarlo dalle sale. Il motivo? Robin Williams e un patto stretto con la star.



"Stava andando incredibilmente bene e l'accordo che avevamo fatto con Robin era un'alta percentuale d'incassi sul lordo dei guadagni - un affare da star del cinema - ed è stato grandioso, perché istantaneamente, inserendo Robin nel film, si sono pagati l'intero fottuto film con le prevendite" ha dichiarato Smith.



"Quindi il film è stato poi ripagato e ha fatto soldi a palate e guadagnato oltre 100 milioni di dollari. Da quello che ricordo, la fetta di Robin sarebbe stata maggiore se il film avesse superato i 100 milioni di dollari, quindi ogni dollaro che il film realizzava al botteghino avrebbe dovuto essere diviso - non sono sicuro fosse una divisione 50/50 - con Robin Williams".



Kevin Smith prosegue nel racconto:"Ero nel film come co-produttore esecutivo, quindi eravamo al corrente di alcuni dettagli, e ricordo il giorno in cui Will Hunting - Genio ribelle stava per essere tolto dai cinema e mi sembrava strano perché mi dicevo 'Aspettare? Ci sono tutte queste voci sugli Oscar, quindi perché dovresti ritirarlo se si tratta solo di far soldi?'. Lo hanno fatto perché tenerlo al cinema significava più soldi per Robin mentre nel momento in cui è andato in home video lo strappo con Robin è stato duro. Fu ostacolato a causa dell'avidità".



Di Will Hunting - Genio ribelle i fan ricordano una memorabile scena con Robin Williams, il monologo davanti al personaggio di Matt Damon.