Robin Williams, il trailer del documentario sugli ultimi giorni di vita della star

La battaglia con un disturbo neurodegenerativo noto come demenza da corpi di Lewy e gli ultimi giorni di vita di Robin Williams verranno approfonditi nel nuovo documentario Robin's Wish, di cui è stato diffuso il primo trailer. Il film racconta una parte molto dolorosa della vita del celebre attore americano a sei anni dalla sua morte.

Robin Williams morì suicida l'11 agosto 2014, all'età di 63 anni. Il documentario Robin's Wish getterà 'una luce completamente nuova sulla tragedia, bellezza e potere dietro la mente di uno dei più grandi intrattenitori di tutti i tempi', secondo quanto riporta la logline ufficiale del film su Entertainment Weekly.

Robin's Wish è stato diretto da Tyler Norwood e approfondisce per la prima volta sul grande schermo la malattia da cui era afflitto Robin Williams; nel film verranno esaminati gli ultimi giorni della star attraverso le interviste con la vedova Susan Schneider Williams, così come con i suoi amici e colleghi, tra i quali Shawn Levy e John R. Montgomery.

"Si è trattato di onorare l'eredità di Robin realizzando il suo desiderio. Questo è il momento, per il mondo, di guardare più in profondità nel personaggio e nelle sue strazianti esperienze vissute da un uomo incredibile, uno che ha emozionato tutti quanti. Voglio ringraziare tutti coloro che sono coinvolti nel racconto di questa storia. Spero che facciamo del bene al mondo portando consapevolezza su ciò che Robin stava attraversando".

I fan hanno ricordato Robin Williams nel giorno del suo compleanno, con emozionanti messaggi alla memoria dell'attore.

A luglio vi abbiamo raccontato un aneddoto in cui Robin Williams ruppe il naso a Robert De Niro.