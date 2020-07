Robin Williams ruppe il naso a Robert De Niro, ma Bob lo ringraziò: ecco perché!

Il duetto tra Robin Williams e Robert De Niro in Risvegli rimane a distanza di trent'anni una vera gioia per gli amanti del cinema: non capita tutti i giorni di vedere due attori tanto diversi quanto ugualmente monumentali condividere lo stesso set, e quando accade il risultato è difficilmente deludente.

Capita, però, che nonostante la riuscita del film sul set possano accadere dei veri e propri disastri... Ma anche che questi abbiano delle conseguenze del tutto inaspettate! Sapevate, ad esempio, che Williams ruppe il naso a Robert De Niro proprio sul set del film tratto dal libro di Oliver Sacks?

Naturalmente si trattò di un incidente: l'attore di Mrs. Doubtfire colpì senza volerlo il suo collega con il gomito, causandogli l'infortunio. Ciò che sicuramente Williams non si sarebbe mai aspettato, però, era che il buon Bob lo ringraziasse: De Niro infatti rise moltissimo della cosa, dichiarando che il suo naso in passato era stato rotto nella direzione opposta a quella della rottura causatagli da Williams... E che quindi, in un certo senso, Robert gliel'avesse sistemato!

Quando si dice che non tutto il male vien per nuocere, insomma! De Niro uscì dal set di Risvegli con un naso rimesso a nuovo e noi ne abbiamo guadagnato un divertente aneddoto su due giganti della storia del cinema. Di recente, intanto, i fan hanno commemorato Robin Williams nel giorno del suo compleanno.