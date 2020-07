Robin Williams, il ricordo della figlia Zelda con un grande gesto di beneficenza

L'iniziativa della figlia, tuttavia, è stata bloccata temporaneamente perché le sue multiple donazioni sono state soggette ad "attività sospette". "Urca, ho ricevuto una mail per attività sospette, quindi devo rallentare con le donazioni e andare a parlare con un robot per un po'. Rimarrò fuori dai social per un po' di tempo (come mi capita annualmente), ma grazie per esservi uniti a me per onorare mio padre (e il numero 69) oggi!... è stato 'carino'".

Today would’ve been Dad’s 69th birthday, so to honor him (& that glorious number), I will be donating $69.69 to as many local homeless shelters as I can. Join me if you like, but regardless, know I am wishing you all at least one hearty, immature belly laugh on Dad today ♥️ — Zelda Williams (@zeldawilliams) July 21, 2020

Welp, got the ‘suspicious activity’ email, so gonna have to slow down on 69s and go talk to a robot for a bit 😂 Gonna go back to being off socials for awhile (as I do yearly), but thanks for joining me in honoring Dad (and the number 69) today! ♥️



... it was ‘nice’ 😏 — Zelda Williams (@zeldawilliams) July 21, 2020