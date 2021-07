Robin Williams, oggi avrebbe compiuto 70 anni: tutti i suoi ruoli più memorabili

70 anni fa nasceva Robin Williams, indimenticabile attore e comico la cui tragica scomparsa in quella triste sera di agosto di sette anni fa ha lasciato una ferita aperta nel cuore di milioni di fan.

In quasi quarant'anni di onorata carriera, Williams ha preso parte a numerosi cult che hanno segnato la storia del cinema, regalandoci dei personaggi che rimarranno per sempre impressi nella memoria di intere generazioni. Pensiamo per esempio allo scomodo speaker di Good Morning, Vietnam o al professor John Keating ne L'attimo fuggente, ma anche a Peter Pan in Hook - Captian Uncino di Steven Spielberg e lo psicologo Sean McGuire in Will Hunting - Genio ribelle, pellicola che è valsa il suo primo Premio Oscar dopo ben tre candidature.

Senza dimenticare poi la spassosa governante di Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, in assoluto tra i ruoli più iconici dell'attore. Oppure Alan Parrish, il bambino perduto di Jumanji, oltre che Henry "Parry" Sagan ne La leggenda del re pescatore di Terry Gilliam e il mitico doppiaggio del Genio in Aladdin. Impossibile poi non citare le sue interpretazioni in film quali Risvegli con Robert De Niro, L'uomo bicentenario, Jack di Francis Ford Coppola e Flubber - Un professore tra le nuvole. Insomma, una filmografia leggendaria per un'icona che ha fatto la storia di Hollywood.

Quali sono i vostri ruoli preferiti di Robin Williams? Ditecelo nei commenti!