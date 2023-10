Robin Williams, Disney ci regala la prima comparsa postuma a 10 anni dalla morte!

Once Upon a Studio è il nuovo corto Disney che debutterà il 16 ottobre 2023 sull’omonima piattaforma, e al suo interno avrà un piccolo cameo del compianto Robin Williams, a distanza di quasi 10 anni dalla sua scomparsa.

Once Upon a Studio raccoglierà ben 543 personaggi da 83 film Disney diversi, e al suo interno comparirà, anche se per poco, il Genio della Lampada di Aladdin, doppiato originariamente da Robin Williams.

Sul social X l’account One Take News ha pubblicato un breve estratto del cortometraggio in cui si vede Olaf (di Frozen) seduto alla scrivania mentre si rivolge agli spettatori, all’improvviso esce dal foglio il genio della Lampada, che accorgendosi di aver distrutto il pupazzo di neve, lo riassembla dicendo “non vedevo una caduta così dai tempi dell’impero romano”, il post è accompagnato dalla caption “Robin Williams fa un'apparizione postuma nel ruolo del Genio in "ONCE UPON A STUDIO", quasi dieci anni dopo la sua morte”. La voce è proprio quella del grande Robin Williams, e sono state utilizzate molto probabilmente delle linee di dialogo registrate prima della scomparsa dell’attore. Un bel regalo, sicuramente commovente, da parte di Disney per tutti i fan di Williams e di Aladdin.

Il cortometraggio è realizzato per il centenario dalla nascita di Disney, scritto e realizzato da Dan Abraham e Trent Correy. Qui potete trovare il poster ufficiale di Once upon a studio.