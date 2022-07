Robin Williams avrebbe compiuto oggi 71 anni: 'La mia infanzia è stata molto triste'

Avremmo preferito festeggiarlo in maniera diversa, il compleanno di Robin Williams: proprio come i milioni di fan della star di Hook - Capitan Uncino, vorremmo che il diretto interessato fosse ancora qui, a spegnere le sue prime 71 candeline e ad alleggerirci una vita diventata per lui, alle sue ultime battute, decisamente troppo pesante.

Le cose, come sappiamo, sono purtroppo andate diversamente: sono passati ormai quasi 8 anni dalla scomparsa dell'attore de L'Uomo Bicentenario e Mrs. Doubtfire, ma il suo ricordo è più che mai vivo in noi grazie, più di ogni altra cosa, agli echi di quell'immenso talento la cui genesi Williams riconduceva ad un'infanzia decisamente particolare.

"La mia infanzia è stata molto triste. I miei genitori stavano via un sacco di tempo, quindi alla fine sono stato cresciuto dalla governante. Ma penso che un sacco dei miei spunti comici vengano da lì. Non solo la governante era molto divertente e spiritosa, ma anche perché quando mamma tornava a casa io cercavo di attirare la sua attenzione tramite l'umorismo. Se sarei riuscito a far ridere mamma, allora tutto sarebbe andato bene. Penso che da lì sia partito tutto" furono le parole di Williams al riguardo.

Chissà quante volte sarebbe ancora riuscito a farci ridere, il buon Robin, se solo la vita non avesse deciso diversamente. Per chi volesse approfondire le cause della morte dell'attore, intanto, qui trovate il trailer del documentario sugli ultimi giorni di Robin Williams.