Robin Williams, le barzellette de L'Uomo Bicentenario erano completamente improvvisate

Come insegnare ad un androide cos'è l'umorismo? Impresa che potrebbe risultare più facile del previsto, se l'androide in questione è Robin Williams: chi non ricorda la scena de L'Uomo Bicentenario in cui Andrew provava a far ridere i suoi padroni raccontando barzellette?

Si trattava di uno dei primi passi del personaggio di Williams nella scoperta del meraviglioso e terribile mondo dei sentimenti umani, che lo porterà pian piano a provare affetto, amore, dolore fino addirittura al desiderio di vivere una vita mortale.

Tornando alle barzellette, comunque, ricorderete sicuramente tutti le copiose risate della famiglia Martin davanti ai goffi tentativi di Andrew di raccontare qualche storiella divertente pur non comprendendone il senso. Ebbene, pare che quelle risate fossero tutt'altro che forzate: il merito della reazione così spontanea di Sam Neill e degli altri membri del cast fu infatti la straordinaria abilità di Robin Williams nell'improvvisare totalmente quelle barzellette, che non facevano assolutamente parte del copione.

L'ennesima prova, nel caso in cui ce ne fosse ancora bisogno, dell'immenso talento del quale disponeva l'attore di Mrs. Doubtfire e Hook, capace di andare a ruota libera con una naturalezza ed un'efficacia di cui pochi possono vantarsi. Recentemente, a proposito, abbiamo visto la figlia di Robin, Zelda Williams, omaggiare un personaggio del padre su Instagram.