Robin Williams, un video di Jamie Costa lo riporta in vita: film in arrivo?

Robin Williams moriva 7 anni fa, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del Cinema. L'attore oggi è tornato "in vita" in un breve video di Jamie Costa. L'imitatore ha infatti pubblicato su youtube uno screen test in cui interpreta Robin Williams in un ipotetico film su di lui.

Il risultato, bisogna ammetterlo, è sconvolgente: infatti oltre a saperne riprodurre la voce e le espressioni, Costa somiglia anche a Williams. Non si tratta della prima volta che l'imitatore si mette nei panni di un personaggio o di un attore famoso. Ricordiamo ad esempio la clip in cui ha interpretato Joker, riproducendone anche il make-up, o le sue varie imitazioni di personaggi come Owen Wilson, George W. Bush, Matthew McConaughey ecc.

Tuttavia questa volta il video ha un effetto diverso non solo perché riporta sui nostri schermi un personaggio amatissimo scomparso troppo presto, ma anche perché l'attore starebbe in realtà provando a utilizzare questo video per ottenere finanziamenti per un film su Williams. Nella sequenza pubblicata il 31enne Costa porta il suo personaggio nella sala trucco della serie Mork & Mindy nel 1982, e immagina il momento in cui l'attore apprende della morte per overdose di John Belushi. La sua interpretazione è davvero incredibile.

Molti, dopo aver visto il video, hanno chiesto a gran voce un film sull'attore scomparso. Quest'anno Robin Williams avrebbe compiuto 70 anni: quale modo migliore per festeggiarli se non con una pellicola in suo onore?