Robin Williams se ne andava 7 anni fa: i suoi migliori film da vedere in streaming

Sono già passati sette anni dalla morte di Robin Williams: l'amatissimo attore ci lasciava per sempre l'11 agosto del 2014, spinto al suicidio dai devastanti effetti della malattia di cui soffriva, la demenza da corpi di Lewy. Quale modo migliore di ricordarlo, dunque, se non tramite le sue immortali interpretazioni?

L'attore recentemente ricordato dal regista di Aladdin è fortunatamente ben rappresentato sulle più note piattaforme streaming: su Netflix troviamo ad esempio Hook, immortale rivisitazione made in Spielberg della storia di Peter Pan, qui interpretato proprio dal nostro Robin, con uno straordinario Dustin Hoffman nei panni di un indimenticabile Capitan Uncino. Sempre sulla grande N troviamo poi Vita da Camper, film nel quale vediamo il nostro nei panni di un uomo impelagato in un road trip con la sua famiglia a dir poco disfunzionale.

Su Prime Video troviamo invece Il Papà Migliore del Mondo, con Williams nei panni di un professore frustrato che cerca di nascondere al mondo le vere cause della morte di suo figlio; presenti nel catalogo Amazon sono inoltre The Final Cut, nel quale troviamo il nostro nel ruolo di un uomo capace di modificare i ricordi delle persone, e The Butler, con Williams a prestare il volto al presidente Eisenhower.

Cosa dire, invece, dell'offerta di Disney+? Sulla piattaforma di Topolino è possibile ammirare le straordinarie performance di Robin Williams in Aladdin, ma anche in film che non hanno bisogno di presentazioni come Ms. Doubtfire, Good Morning Vietnam e Una Notte al Museo. A voi, dunque, non resta che l'imbarazzo della scelta: fateci sapere nei commenti quale di questi film pensate di rivedere per ricordare l'indimenticabile Robin Williams.