Robin Williams: 6 grandi occasioni mancate dell'indimenticabile attore

Ci ha insegnato che "ridere non è solo contagioso, ma è anche la migliore medicina" e che "parole e idee possono cambiare il mondo": da "Patch Adams" a "L'attimo Fuggente", Robin WIlliams non è stato un semplice attore: è diventato per noi spettatori un amico, un mentore capace di comprenderci travalicando lo schermo cinematografico.

Sono passati quasi dieci anni dalla sua tragica ed inaspettata dipartita, una vera e propria voragine nella Hollywood contemporanea. Non sono mai mancate, nei suoi riguardi, testimonianze e dichiarazioni colme di nostalgia da parte di amici e colleghi, come Sam Neill, che ha definito Robin Williams "la persona più triste e divertente con cui ho lavorato".

Questo carattere ambivalente si rispecchia anche nella filmografia dell'amato Williams, oscillante tra ruoli drammatici ed interpretazioni più scanzonate. Tuttavia, nonostante l'indiscutibile talento e la straordinaria duttilità, anche per lui ci sono stati diversi treni persi. Pertanto, ecco una serie di film ai quali Robin Williams avrebbe potuto o voluto prendere parte ma così non è stato.

Howard il papero (1986)

Ebbene sì: Robin Williams avrebbe potuto essere un supereroe Marvel, o meglio, lo è stato soltanto per un paio di giorni. L'attore, infatti, era stato scelto per prestare la propria voce al personaggio di Howard il papero nell'omonimo film, nel quale un'anatra dalle fattezze umane si trovava bloccata sul pianeta Terra. Dopo qualche prova, Williams, in evidente difficoltà nel doppiare il pupazzo animatronico, avrebbe ammesso: "Non posso farlo, è da pazzi, non riesco a cogliere il ritmo e mi sento limitato", cedendo così il posto a Chip Zien. La storia ci insegna come Howard the duck non sia stato di certo il più grande successo targato Marvel; forse, in questo, il nostro era stato ben previdente.

Batman Forever (1995)

Dalla Marvel alla DC: Robin Williams è stato vicino anche ai diretti rivali della Casa delle Idee, ma evidentemente il matrimonio con i cinecomics "non s'aveva da fare". Prima di Jack Nicholson, Tim Burton aveva messo gli occhi proprio su Robin Williams per il suo Joker, ma l'affare non andò in porto. Qualche anno dopo, Joel Schumacher gli propose il ruolo dell'Enigmista, andato poi a Jim Carrey. "Non era così comico come l'Enigmista interpretato da Frank Gorshin nella serie TV", a detta del premio Oscar per Will Hunting.

Milk (2008)

Il dramma biografico sull'attivista per i diritti civili Harvey Milk, interpretato da Sean Penn, grazie al suo successo ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Oscar per il miglior attore e per la migliore sceneggiatura. In realtà, il progetto iniziale risaliva agli anni '90, con Gus Van San dietro la cinepresa e Robin Williams come protagonista. A causa di divergenze progettuali, il regista abbandonò il progetto, seguito dopo qualche anno dalla stessa star.

Midnight Run (1988)

L'action-comedy di Martin Brest su Jack Walsh, cacciatore di taglie impegnato nella cattura di Jonathan Mardukas, era oggetto di forte desiderio per Robin Williams, il quale prese effettivamente parte ai casting per il ruolo di Jonathan; tuttavia, l'alchimia tra tra Robert De Niro (volto di Jack Walsh) e Charles Grodin ammaliò il regista, convincendolo ad assegnare il ruolo del "Duca" proprio a Grodin.

Little Miss Sunshine (2006)

Il premiatissimo film di Jonathan Dayton e Valerie Fari segue le vicende di una famiglia che decide portare la figlia, Olive, ad un concorso di bellezza, compiendo un lungo e tortuoso viaggio. Robin Williams era in trattative per interpretare Frank Ginsberg, membro della famiglia. Alla fine, il personaggio venne assegnato a Steve Carell, star di The Office e Beautiful Boy, particolarmente applaudito in questa pellicola.

Harry Potter (2001-2011)

Robin Williams avrebbe ben gradito l'approdo nella celebre saga di Harry Potter, vestendo i panni del guardiacaccia Rubeus Hagris; da grande lettore dei libri di J. K. Rowling, Williams teneva molto al personaggio, ma il franchise era contrario al casting di attori americani, come rivelato dallo stesso attore, il quale tentò di ottenere anche il ruolo di Remus Lupin, venendo rifiutato per le stesse ragioni.

Certamente, molte di queste parti avrebbero alimentato ulteriormente la notorietà di un interprete che ci ha lasciato troppo presto. Avrebbe potuto donarci ancora molto, come dimostra la comparsa postuma di Robin Williams in Once Upon a Studio, l'ultimo cortometraggio Disney nel quale è tornato a dar voce al Genio della Lampada. Inutile pensare a ciò che sarebbe potuto essere: continuiamo a guardare i suoi film, per mantenere viva la sua memoria e trarne sempre nuovi insegnamenti di vita.