Robin Williams, 6 anni fa la morte: scopriamo la malattia che lo portò al suicidio

Tra poche ore saranno esattamente 6 anni dalla morte di Robin Williams: l'indimenticabile star di Hook, Mrs. Doubtfire, Jumanji e tanti altri cult ci lasciò infatti la sera dell'11 agosto 2014, suicidandosi in seguito a quella che si pensava essere una brutta depressione.

Il discorso relativo alle cause che spinsero Williams a compiere il gesto estremo è però più complesso di quanto si pensasse all'epoca: la depressione che colpì l'attore fu infatti effetto di una terribile malattia, la demenza a corpi di Lewy, come viene spiegato nel docufilm sulla star di Will Hunting prossimamente in uscita.

Nel trailer rilasciato alcuni giorni fa ascoltiamo infatti le testimonianze della moglie di Williams ("Mio marito stava combattendo contro una malattia mortale. Ogni parte del suo cervello era sotto attacco dalla malattia. Un'esperienza che lo disintegrò completamente") e di Shawn Levy, l'ultimo regista che ebbe il piacere di lavorare con lui: "Ricordo che mi disse che gli stava succedendo qualcosa, che non si sentiva più lo stesso" ricorda il regista di Una Notte al Museo.

L'attesa per l'uscita del docufilm cresce giorno dopo giorno: i tanti fan di Robin Williams non hanno mai dimenticato l'attore e non aspettano altro che qualcosa che possa finalmente far luce sulla sua tragica fine. A tal proposito, vediamo come i fan hanno ricordato Robin Williams nel giorno del suo compleanno.