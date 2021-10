Robin Robin: arriva il trailer del film natalizio in stop-motion di Netflix

La Aardman ha presentato Robin Robin, un nuovo film natalizio in stop-motion che sarà pubblicato da Netflix. Lo speciale sarà disponibile sulla piattaforma dal 24 Novembre, e conta nel cast principale le voci di Gillian Anderson, Richard E. Grant e Bronte Carmichael. Netflix ha ora presentato un poster e il trailer del nuovo film!

Quando il suo uovo finisce casualmente in una discarica, Robin viene allevata da un'amorevole famiglia di topi. Crescendo, però, le sue differenze diventano più evidenti. Robin è infatti un volatile. La piccola decide allora di organizzare la più grande rapina di sempre per dimostrare alla sua famiglia che può essere davvero una brava topolina, ma finisce per scoprire chi è veramente.

Robin Robin è diretto da Dan Ojari e Mike Please, che secondo molti hanno creato un prodotto che si presenta come un interessante mix fra Oliver Twist e Il Brutto Anatroccolo.

Come vedrete nel video in cima all'articolo, il trailer inizia con l'uccellino protagonista che scopre la magia del Christmas Tree Star, che crede esaudisca tutti i desideri degli umani. La breve sequenza racconta subito il suo desiderio di diventare un topo proprio come il resto della sua famiglia adottiva. Ci riuscirà? Non vi resta che scoprirlo il 24 Novembre.

Se intanto, però, avete voglia di restare in tema festività, vi consigliamo di dare un'occhiata a tutte le uscite natalizie dello scorso anno su Netflix!