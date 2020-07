Robin e Marian, il crepuscolare adattamento con Sean Connery e Aubrey Hepburn

Stasera torna nelle TV italiane Robin e Marian, pellicola del 1976 diretta da Richard Lester che vede Sean Connery e Audrey Hepburn nei panni del leggendario eroe britannico e della sua amata, qui esplorati per la prima volta in versione crepuscolare dopo le avventure della foresta di Sherwood.

Ambientato molto tempo dopo gli eventi classici, il film segue Robin Hood e il suo fidato alleato Little John mentre combattono in Francia al fianco di Re Riccardo Cuor di Leone. In seguito alla morte di quest'ultimo, i due uomini si mettono alla ricerca di Marian, per poi scoprire che la donna è diventata la madre superiora di un convento.

Vediamo insieme alcune curiosità su Robin e Marian:

Assente dal grande schermo da ben 9 anni, Audrey Hepburn accettò il ruolo di Marian anche grazie all'insistenza dei suoi figli, che pregarono la madre di recitare al fianco di "James Bond" .

. Richard Harris acconsentì ad interpretare il Re Riccardo per fare un favore a Sean Connery, con cui era diventato amico durante le riprese de I cospiratori. Nel 1991, Connery comparì nei panni di Re Riccardo per un breve cameo in Robin Hood - Principe dei ladri.

Pur avendo già lavorato con successo insieme al compositore John Barry, Lester rimase molto deluso dalla colonna sonora realizzata per il film.

Lo scambiato di battute iniziale tra Robin Hood e Little John ("Come fai a mangiare in tempi come questi?"; "Ho fame!") è lo stesso avuto tra James Bond e Honey Ryder in Agente 007 - Licenza di uccidere, nel quale Connery interpretava però il personaggio affamato dei due.

Il regista offrì un cameo a Charlton Heston, ma l'attore avrebbe preferito vestire i panni del protagonista.

Il cast stellare del film comprende due premi Oscar (Sean Connery, Audrey Hepburn) e quattro attori nominati agli Oscar (Richard Harris, Denholm Elliott, Ian Holm e Robert Shaw).

Il film, lo ricordiamo, sarà trasmesso da Rai Movie alle ore 21.20. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro speciale sugli adattamenti cinematografici di Robin Hood.