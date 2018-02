Robin Hood: l'uscita del film slitta al Giorno del Ringraziamento

L'uscita nei cinema di, distribuito da Summit Entertainment, originariamente prevista a settembre, è stata spostata al Giorno del Ringraziamento. Prodotto da, il film è diretto dae scritto da, basandosi sulle storie della letteratura britannica.

Eroe popolare del Regno Unito, Robin Hood è comparso al cinema in molte trasposizioni di successo: tra gli interpreti più famosi del personaggio ci sono Errol Flynn, Sean Connery, Kevin Costner, Patrick Bergin, Cary Elwes e Russell Crowe.

Nel 1973 la Disney realizzò un Classico animato dove i personaggi della storia sono degli animali; nella fattispecie, per quanto riguarda il personaggio di Robin Hood, è stato rappresentato come una scaltra volpe.

Questa nuova trasposizione comprende nel cast Taron Egerton (Robin Hood), il premio Oscar Jamie Foxx (Little John), Eve Hewson (Lady Marian), Jamie Dornan (Will Scarlet), Ben Mendelsohn (sceriffo di Nottingham), Paul Anderson (Guy di Gisborne), Tim Minchin (Frà Tuck), Josh Herdman (Righteous) e Björn Bengtsson (Tydon). Taron Egerton è noto soprattutto per il suo ruolo in Kingsman: Secret Service e Kingsman: Il Cerchio d'Oro.

La produzione è affidata alla Appian Way Productions e Safehouse Pictures.

A Simple Favor, spostato al 21 settembre, è diretto da Paul Feig e vede nel cast Anna Kendrick.