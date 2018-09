Robin Hood, Taron Egerton è il principe dei ladri nel nuovo scatenato trailer ufficiale

È approdato quest'oggi online un nuovo e scatenato trailer ufficiale del curioso Robin Hood, nuovo adattamento cinematografico diretto da Otto Bathurst (Black Mirror) della leggenda del Principe dei Ladri, qui interpretato da Taron Egerton (Kingsman, Eddie the Eagle), in compagnia di Jamie Foxx.

Questo nuovo film sul personaggio - che i realizzatori promettono avrà un tono molto più "grintoso" rispetto alle precedenti incarnazioni - mostrerà un Robin Hooddifferente, lontano dalla leggenda che conosciamo oggi. La pellicola promette grandi battaglie, combattimenti spettacolari e anche una storia d'amore senza tempo.

Oltre a Egerton (Kingsman) e Jamie Foxx (Django Unchained) - che darà vita al personaggio di Little John - , in Robin Hood vedremo anche Jamie Dornan (Cinquanta sfumature di grigio) come Will Scarlet, Eve Hewson (Il Ponte delle Spie) come Lady Marion, Tim Minchin (Californication) come Frate Tuck, Paul Anderson (The Revenant) come Guy of Gisborne e Ben Mendelsohn (Rogue One, Ready Player One) come il perfido Sceriffo di Nottingham.



In un'intervista di qualche mese fa, il regista ha spiegato: "Non diventi una leggenda per 800 anni se tutto quel che fai è rubare un paio di sacchetti pieni di monete dai ricchi per darli ai poveri. Nella mia testa, Robin Hood era una specie di rivoluzionario anarchico militarizzato, che pensava alla libertà e costantemente alla ricerca della verità. E più mi addentravo in questa storia, più mi sorprendevo di quanto sia tutto cosi rilevante per la società in cui viviamo oggi".



Robin Hood è atteso nelle sale italiane il prossimo 22 novembre.