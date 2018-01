Robin Hood: Taron Egerton e Jamie Foxx nelle nuove foto ufficiali

Lionsgate ha condiviso in rete alcune nuove immagini ufficiali da, il nuovo adattamento cinematografico sulle gesta del leggendario personaggio diretto da

Oltre alle tre immagini già condivise da Entertainment Weekly qualche settimana fa, ne spuntano due inedite, una delle quali raffigura Ben Mendelsohn nei panni del villain, lo Sceriffo di Nottingham. Nel cast ci sono Taron Egerton (Kingsman: Il cerchio d’oro, Eddie the Eagle), Jamie Foxx (Baby Driver, Django Unchained), Eve Hewson (Il ponte delle spie), Jamie Dornan (50 sfumature di rosso) e Paul Anderson (Revenant – Redivivo).

In una recente intervista il regista aveva dichiarato: “Non diventi una leggenda per 800 anni se tutto quel che fai è rubare un paio di sacchetti pieni di monete dai ricchi per darli ai poveri. Nella mia testa, Robin Hood era una specie di rivoluzionario anarchico militarizzato, che pensava alla libertà e costantemente alla ricerca della verità. E più mi addentravo in questa storia, più mi sorprendevo di quanto sia tutto cosi rilevante per la società in cui viviamo oggi”.

In attesa dell’arrivo di un primo trailer, il film precedentemente noto col titolo di Robin Hood Origins – prodotto tra gli altri anche da Leonardo DiCaprio – arriverà nelle sale statunitensi il 21 settembre 2018.