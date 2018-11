Robin Hood: Taron Egerton e Jamie Foxx nelle nuove clip e nei poster ufficiali

Lionsgate ha diffuso in streaming tre nuove clip ufficiali e poster internazionali per la sua nuova versione di Robin Hood, con Taron Egerton e Jamie Foxx.

Oltre a Egerton e Foxx, nei panni rispettivamente dei fuorilegge Robin Hood e Little John, nelle nuove clip vediamo anche Ben Mendelsohn (Ready Player One) nei panni del temibile Sceriffo di Nottingham. Potete visualizzarle qui sopra e in calce alla news, insieme ai vari poster internazionali e alle immagini in alta definizione.

Robin Hood - L'Origine della Leggenda avrà luogo dopo le Crociate quando, di ritorno in Inghilterra, Robin di Loxley scopre che l’intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. Per combattere l’ingiustizia e la povertà che affligge il suo popolo decide di tramare ai danni della Corona d'Inghilterra e organizzare un’audace rivolta, ma ben presto capisce che non può farlo da solo: chiederà quindi aiuto a Little John (Jamie Foxx), un abile e sprezzante comandante conosciuto durante la guerra. Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto.

Robin Hood - L'Origine della Leggenda è diretto da Otto Bathurst (Peaky Blinders, Black Mirror) e scritto da Joby Harold, che ha già scritto la sceneggiatura di King Arthur: Il Potere della Spada di Guy Ritchie. Nel cast anche Eve Hewson (Il ponte delle spie), Jamie Dornan (50 sfumature di rosso) e Paul Anderson (Revenant – Redivivo).

Il film è prodotto da Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson Killoran, Basil Iwanyk, Tory Tunnell e Joby Harold e arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 22 novembre.