Robin Hood, un remake del classico Disney approderà su Disney+

Urca urca tirulero, direbbe Cantagallo. Robin Hood e Little John van per la foresta, ma approderanno presto su Disney+. Un remake dell'amato classico animato è in infatti in lavorazione per essere trasmesso sulla piattaforma streaming.

Sarà Robin Hood il prossimo classico d'animazione Disney a ricevere il trattamento live-action.

Con un misto tra live-action e CGI, similmente a quanto accaduto con il remake di Lilli e il Vagabondo, Carlos Lopez Estrada (Blindspotting) porterà sullo schermo le leggendarie gesta del ladro che rubava ai ricchi per dare ai poveri.

Della sceneggiatura si occuperà Kari Granlund, già dietro lo script del nuovo Lilli e il Vagabondo, mentre Justin Springer (Dumbo, Tron Legacy) sarà tra i produttori.

Anche la versione destinata alla piattaforma streaming Disney+ sarà un musical, e presenterà dei personaggi antropomorfi.

Il progetto è nella fase iniziale del suo sviluppo, ed era stato approvato e confermato i primi di marzo, prima che si desse il via allo stop di tutte le produzioni cinematofrafiche e televisive.

Al momento, inoltre, il calendario delle uscite Disney è stato rivoluzionato del tutto a causa del virus, con l'annuncio di diversi spostamenti in sala e l'approdo di Artemis Fowl direttamente su Disney+.

E voi, cosa ne pensate? Vi entusiasma l'idea di un remake di Robin Hood? Fateci sapere nei commenti.