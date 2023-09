Robin Hood - Principe dei ladri, una battuta iconica fu completamente improvvisata!

Alan Rickman è stato, per anni, uno degli attori più amati e apprezzati anche per la sue grandi capacità di improvvisatore. In Robin Hood Il principe dei ladri, l'attore mise pienamente in mostra la sua capacità inventando una battuta, poi diventata iconica, della pellicola.

Rickman rifiutò addirittura due volte il suo ruolo in Robin Hood poichè riteneva il suo personaggio troppo piatto e unidimensionale. Nel film, infatti, l'attore veste i panni dello Sceriffo di Nottingham. Solo quando gli fu data la possibilità di avere carta bianca sulla caratterizzazione del personaggio, l'attore decise di accettare principalmente per mettere alla prova le sue capacità di interprete. Una delle battute più celebri dell'intero film è stata improvvisata al momento da Rickman che riteneva la scena troppo piatta e poco dinamica.

La famosa frase "Locksley, ti taglierò il cuore... con un cucchiaio" fu inventata da Rickman che cercò in tutti i modi di rendere il suo personaggio più divertente. Nonostante Kevin Costner non fosse stato messo a conoscenza di questo risvolto riuscì ad improvvisare a sua volta una battuta di risposta nonostante questo abbia portato poi gli sceneggiatori a dover inserire una ulteriore scena per chiarire le intenzioni dello scambio tra i due personaggio.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Robin Hood Il principe dei Ladri. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!