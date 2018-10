Robin Hood: piovono frecce nel nuovo poster esplosivo dedicato alla pellicola sull'arciere

Dopo la pubblicazione sul canale YouTube di 01Distribution del trailer di Robin Hood - L'origine della leggenda, ecco arrivare sul web una locandina della pellicola in arrivo nelle sale a partire dal prossimo 22 novembre. Il poster, accompagnato da diverse frecce scoccate, si compone del complesso numero di personaggi presenti nella storia.

Otto anni dopo l’uscita del lungometraggio diretto da Ridley Scott e con protagonista Russell Crowe, l’arco del personaggio è stato ereditato adesso dal giovane Taron Egerton, conosciuto al grande pubblico a partire dall’opera Kingsman: Secret Service del regista Matthew Vaughn. Prodotto dal premio Oscar Leonardo DiCaprio, in cabina di regia per Robin Hood - L'origine della leggenda troviamo l’inglese Otto Bathurst (Peaky Blinders), mentre la sceneggiatura è stata affidata alla penna di David James Kelly e Ben Chandler.

Il segreto della leggenda di Robin Hood in un entusiasmante film d’azione e avventura. Al ritorno dalle Crociate, Robin di Loxley (Taron Egerton) scopre che l’intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L’ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono così a tramare per organizzare un’audace una rivolta contro la potente Corona d’Inghilterra. Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra (Jamie Foxx). Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto.

Distribuito in Italia da 01Distribution, Robin Hood - L'origine della leggenda approderà sul grande schermo dal 22 novembre.