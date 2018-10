Robin Hood: nuovo trailer per il film di Otto Bathurst con Taron Egerton

01 Distribution ha appena pubblicato il nuovo trailer italiano di Robin Hood - L'Origine della Leggenda, film prodotto da Lionsgate e diretto da Otto Bathurst.

Come al solito, potete vedere il video in calce all'articolo.

In una recente intervista il regista ha dichiarato: “Non diventi una leggenda la cui longevità supera gli 800 anni se tutto quel che fai è rubare un paio di sacchetti pieni di monete dai ricchi per darli ai poveri. Nella mia testa, Robin Hood era una specie di rivoluzionario anarchico militarizzato, che pensava alla libertà e costantemente alla ricerca della verità. E più mi addentravo in questa storia, più mi sorprendevo di quanto sia tutto cosi rilevante per la società in cui viviamo oggi”.

Questo nuovo film sul personaggio - slegato da quello di Ridley Scott con Russell Crowe - mostrerà un Robin Hood differente, lontano dalla leggenda che conosciamo oggi. La pellicola promette grandi battaglie, combattimenti spettacolari e anche una storia d'amore senza tempo.

Nel cast Taron Egerton (Kingsman: Il cerchio d’oro, Kingsman: Secret Service), Jamie Foxx (Baby Driver, Django Unchained), Ben Mendelsohn (Ready Player One, Star Wars), Eve Hewson (Il ponte delle spie), Jamie Dornan (50 sfumature di rosso) e Paul Anderson (Revenant – Redivivo).

La sceneggiatura è firmata da Joby Harold, mentre tra i produttori figurano Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson Killoran, Basil Iwanyk, Tory Tunnell e Joby Harold.

Robin Hood - L'Origine della Leggenda uscirà in Italia il prossimo 22 novembre.