Robin Hood: nuova clip promozionale per il film con Taron Egerton

La Lionsgate continua la sua promozione per Robin Hood - L'Origine della Leggenda, nuovo approccio alla figura del leggendario arciere di Sherwood diretto da Otto Bathurst.

Nella clip pubblicata online, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, Robin è impegnato a studiare una strategia per la sua pericolosa missione.

Nel film, Jamie Foxx vestirà i panni di Little John mentre Taron Egerton ricoprirà il ruolo del leggendario eroe inglese. Scritto Ben Chandler e David James, Robin Hood: L'Origine della Leggenda segue la storia di un crociato indurito dalla guerra e un comandante moresco che, tornati in patria, danno il via ad un'audace rivolta contro la corrotta corona inglese.

Il cast include anche Jamie Dornan (Cinquanta sfumature di grigio) nei panni di Will Scarlet, Eve Hewson (Il Ponte delle Spie) come Lady Marion, Tim Minchin (Californication) nei panni di Fra 'Tuck e Ben Mendelsohn in quelli del villain, il temibile e crudele sceriffo di Nottingham. Si tratta dell'esordio in un lungometraggio per Otto Bathurst, che nella sua carriera ha diretto alcuni episodi di Peaky Blinders e Black Mirror.

Il film è prodotto da Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson Killoran, Basil Iwanyk, Tory Tunnell e Joby Harold. Arriverà nelle sale italiane dal prossimo 22 novembre.