Robin Hood: nel poster internazionale c'è il simbolo dell'arciere di Sherwood!

Il nuovo film di Robin Hood, diretto da Otto Bathurst e prodotto da Leonardo di Caprio, vedrà Taron Egerton nei panni dell'arciere della foresta di Sherwood: adesso, nel poster internazionale appena rilasciato, vediamo il simbolo dell'eroe con i suoi segni distintivi, che sono arco e frecce.

Nel cast di questa nuova pellicola, oltre al giovane Egerton (Kingsman: The Secret Service, Eddie the Eagle), ci saranno Jamie Foxx (Django Unchained, Ray) nei panni di Little John, Jamie Dornan (50 Sfumature di Grigio) nei panni di Will Scarlet, Eve Hewson (Il Ponte delle Spie) nelle vesti di Marion, Tim Minchin (Californication) come Frate Tuck, e Paul Anderson (The Revenant) nei panni di Guy of Gisborne.

La storia si concentrerà sul ritorno del giovane Robin dalle Crociate e sulla lotta che si troverà a dover affrontare in casa, un'Inghilterra la cui corrotta corona, sta distruggendo il popolo, oltre che insanguinandone le terre.

Nel poster che vedete in calce alla notizia, si può scorgere la R di Robin all'interno di un cerchio che, in modo stilizzato, rappresenta arco e freccia: il tutto è realizzato, per l'appunto, proprio con delle frecce scoccate da - presumibilmente - Robin Hood. Che ne pensate? Curiosi di vedere questa nuova iterazione del personaggio?



