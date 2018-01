Robin Hood, Jamie Foxx e Taron Egerton insieme nella nuova immagine ufficiale

È grazie alleche possiamo mostrarvi quest'oggi una nuovissima immagine ufficiale dell'atteso e curioso Robin Hood di, ultimo adattamento in linea temporale della leggenda dell'uomo in calzamaglia che vede protagonisti

E sono proprio i due attori che vediamo immortalati nei rispettivi panni di Robin Hood e Little John nell'immagine odierna, con il primo che stringe tra le mani la sua fedele e iconica arma: l'arco. In una recente intervista, il regista ha spiegato: "Non diventi una leggenda per 800 anni se tutto quel che fai è rubare un paio di sacchetti pieni di monete dai ricchi per darli ai poveri. Nella mia testa, Robin Hood era una specie di rivoluzionario anarchico militarizzato, che pensava alla libertà e costantemente alla ricerca della verità. E più mi addentravo in questa storia, più mi sorprendevo di quanto sia tutto cosi rilevante per la società in cui viviamo oggi".



E Egerton ha aggiunto: "Mi contattarono per questo ruolo subito dopo che il primo Kingsman era uscito nelle sale cinematografiche, e la mia prima risposta, ad essere onesti, fu 'Perché?'. Otto mi disse che voleva fare qualcosa di completamente revisionista, che non può essere affatto legato ad un universo medievale. Nel primo atto del film, quelle sequenze di crociate in Siria, sono state scritte come se fossero destinate ad un film tipo The Hurt Locker. Sono fantastiche, e sono state abbastanza per convincermi a dire di sì".



Robin Hood vedrà nel cast anche Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Jamie Dornan e Paul Anderson, per un'uscita prevista nelle sale il 21 settembre 2018.