Robin Hood, Jamie Foxx e quell'aggressione razzista durante le riprese a Dubrovnik

Brutta esperienza per Jamie Foxx sul set di Robin Hood: l'Origine della Leggenda: nel corso delle riprese del film con Taron Egerton, infatti, la star di Django Unchained e Ray dovette sopportare un'aggressione razzista avvenuta proprio in uno dei luoghi in cui in quei giorni la crew stava svolgendo il proprio lavoro.

Il luogo in questione è la città di Dubrovnik, in Croazia, in cui furono appunto girate alcune sequenze del film: dopo una giornata di riprese, dunque, Foxx si trovava a cena in un ristorante del luogo insieme ad alcuni amici, quando vide avvicinarsi alcuni individui palesemente ubriachi che cominciarono ad insultarlo rivolgendogli epiteti chiaramente razzisti.

Ad intervenire fu proprio il gestore del ristorante, che cacciò dal locale gli ospiti indesiderati e chiamò immediatamente la polizia, facendo sì che gli uomini venissero arrestati di lì a poco. Foxx, comunque, si guadagnò la simpatia della gente del luogo anche grazie alla reazione avuta all'inconveniente: nonostante la brutta serata, infatti, l'attore continuò a postare sui social soltanto commenti positivi su Dubrovnik e la Croazia, mettendone in risalto le ben note bellezze.

Una reazione sicuramente matura quella di Foxx, che evitò dunque di polemizzare su un episodio sicuramente a dir poco spiacevole. Tornando a parlare del film, intanto, ecco la nostra recensione di Robin Hood: l'Origine della Leggenda.