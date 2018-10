Robin Hood combatte contro Little John in questa nuova clip ufficiale

Pochi minuti fa la Lionsgate ha pubblicato una nuova clip esclusiva per Robin Hood, nuovo film incentrato sulla figura del leggendario arciere inglese.

Nella clip, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, Robin Hood (Taron Egerton) e Little John (Jamie Foxx) mettono alla prova i propri riflessi in una pericolosissima gara con arco e frecce.

In una recente intervista il regista Otto Bathurst ha dichiarato: “Non diventi una leggenda la cui longevità supera gli 800 anni se tutto quel che fai è rubare un paio di sacchetti pieni di monete dai ricchi per darli ai poveri. Nella mia testa, Robin Hood era una specie di rivoluzionario anarchico militarizzato, che pensava alla libertà e costantemente alla ricerca della verità. E più mi addentravo in questa storia, più mi sorprendevo di quanto sia tutto cosi rilevante per la società in cui viviamo oggi”.

Questo nuovo film sul personaggio - slegato da quello di Ridley Scott con Russell Crowe - mostrerà un Robin Hood differente, lontano dalla leggenda che conosciamo oggi. La pellicola promette grandi battaglie, combattimenti spettacolari e anche una storia d'amore senza tempo.

Nel cast Taron Egerton (Kingsman: Il cerchio d’oro, Kingsman: Secret Service), Jamie Foxx (Baby Driver, Django Unchained), Ben Mendelsohn (Ready Player One, Star Wars), Eve Hewson (Il ponte delle spie), Jamie Dornan (50 sfumature di rosso) e Paul Anderson (Revenant – Redivivo).

La sceneggiatura è firmata da Joby Harold, mentre tra i produttori figurano Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson Killoran, Basil Iwanyk, Tory Tunnell e Joby Harold.

Robin Hood - L'Origine della Leggenda uscirà in Italia il prossimo 22 novembre.