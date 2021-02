Robin Hood: la classifica dei film secondo IMDb, dal migliore al peggiore

Quella di Robin Hood è una delle mitologie che ha subito più trasposizioni sul grande schermo nel corso della storia, dall'incarnazione del 1922 al recente film di origine con protagonista Taron Egerton, passando per il celebre Classico Disney. Ma quali sono i migliori e i peggiori film basati sull'eroe del folklore inglese?

Con questo breve articolo ripercorriamo insieme i film dedicati all'arciere che "ruba ai ricchi per dare ai poveri" grazie al sito di IDMb, confrontando i voti degli utenti (e dunque non della critica) per avere un'indicazione su quali di essi sono riusciti ad avere la maggiore presa sul pubblico.

Come potete vedere nella classifica di seguito, al primo posto troviamo La Leggenda di Robin Hood, pellicola del 1938 diretta da Michael Curtiz (Casablanca) e William Keighley con protagonista Erol Flynn che supera di qualche punto il film animato della Casa di Topolino. Inoltre, tra i più apprezzati troviamo anche il Robin Hood: Principe dei Ladri interpretato da Kevin Costner.

Guardando alla parte bassa della lista, invece, notiamo subito che l'ultima versione del leggendario eroe britannico è anche la meno apprezzata. Non a caso il film di Otto Bathurst si è rivelato un vero e proprio disastro per le casse di Lionsgate, che non è riuscita a rientrare nemmeno dei 100 milioni spesi per la produzione.

Ecco la classifica completa:

La Leggenda di Robin Hood (1938) - 7.9 Robin Hood (1973, Disney) - 7.6 Robin Hood (1922) - 7.2 Robin Hood: Principe dei ladri (1991) - 6.9 Robin Hood: Un uomo in calzamaglia - 6.7 Robin Hood e i compagni della foresta (1952) - 6.7 Robin Hood (2010) - 6.6 Robin e Marian (1976) - 6.5 Gli arcieri di Sherwood (1960) - 5.9 Robin Hood: La leggenda (1991, Film TV) - 5.7 Robin Hood (2018) - 5.3

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con la classifica di IMDb? Fatecelo sapere nei commenti.

