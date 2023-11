Robin Hood, arriva la nuova trilogia di film dai romanzi King Raven?

Il produttore cinematografico Brent Ryan Green ha ufficialmente acquistato i diritti della trilogia di libri “King Raven” per realizzare una versione cinematografica basata sulle origini di Robin Hood, dopo il famoso Robin Hood - principe dei ladri con Alan Rickman.

Green risulta essere produttore di ben 70 progetti tra pellicole e serie TV, tra cui il film di Martin Scorsese “Silence”, candidato anche al premio Oscar. Queste le parole del produttore: “Sono passati più di 15 anni da quando ho letto per la prima volta "Hood" (il primo capitolo della trilogia di King Raven) e il desiderio di adattare quest'opera incredibile per lo schermo mi ha sempre accompagnato. Questa serie mi ha colpito come pochi libri hanno fatto. È il "Signore degli Anelli" che incontra "Game of Thrones" con il cuore di C.S. Lewis. Non vedo l'ora di creare finalmente la squadra che possa dare vita a questa storia epica.”

La trilogia segue il viaggio di un giovane nobile gallese di nome Bran Ap Brychan e il suo percorso per diventare King Raven, meglio conosciuto come Robin Hood.

Lo stesso scrittore della trilogia, Stephen R. Lawhead, si è espresso a favore di una versione cinematografica dei suoi romanzi: “È sempre stata mia intenzione riportare la leggenda di Robin Hood nel luogo e nell'epoca in cui potrebbe essere nata, piuttosto che dove si è conclusa. Sono lieto e gratificato che Brent e il suo team abbiano colto questa visione e sono entusiasta di vederla prendere vita.”

