Roberto Benigni, su RaiPlay gli spettacoli dell'era Mario Cioni

Che un'artista cambi il suo modo di porsi nel corso di una carriera lunga quasi mezzo secolo è cosa praticamente scontata e, in fin dei conti, giusta: sono in molti, però, a manifestare ogni giorno la nostalgia del Roberto Benigni scorretto e iconoclasta dei primi tempi, antitesi perfetta del Benigni post-La Vita è Bella.

Tutti costoro accoglieranno dunque con gioia la possibilità di rivedere tramite RaiPlay i primi spettacoli di un giovane Benigni, quelli a cavallo tra gli anni '70 e '80 del secolo scorso: un'occasione, quella offerta dalla piattaforma Rai, per ritrovare ancora una volta il Benigni irriverente e sregolato dei primi tempi.

Si parte dai monologhi di Vita da Cioni, in cui il Robertone nazionale ci presenta uno dei suoi personaggi più celebri, quel Mario Cioni che ne aveva per tutti, dal progresso alla vita moderna, passando inevitabilmente per il suo rapporto con le donne.

Sempre il Mario Cioni è protagonista delle incursioni di Onda Libera, con il quale il personaggio inventato da Benigni si fingeva intruso sulle frequenze della televisione nazionale e sparava a zero su tutto con quel suo solito fare da toscanaccio beffardo, libero e senza peli sulla lingua.

Si chiude allora con Il Minestrone, film suddiviso in tre parti che vide anche la partecipazione di Ninetto Davoli e Giorgio Gaber. Chi vuole rivedere il Benigni dei vecchi tempi o scoprire per la prima volta le performance che hanno lanciato definitivamente l'attore e regista nell'Olimpo dello spettacolo italiano, dunque, non perda tempo e si fiondi su RaiPlay!

Qualche tempo fa, intanto, proprio Benigni raccontò di quando Francis Ford Coppola lo cercò per il ruolo di Geppetto molto prima di Garrone.