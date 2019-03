Roberto Benigni è Geppetto nella prima immagine del Pinocchio di Garrone

Attraverso il suo account social, Matteo Garrone ha pubblicato la prima foto ufficiale di Pinocchio, il suo nuovo ambizioso progetto cinematografico che sta vivendo i primi giorni di produzione, con le riprese iniziate qualche giorno fa. La foto ritrae Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto che osserva il celebre burattino di legno davanti a sè.

Dopo il grande successo di Dogman, Matteo Garrone lavora alla nuova trasposizione cinematografica del famoso romanzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio, scritto da Carlo Collodi tra il 1881 e il 1883. Roberto Benigni interpreta Geppetto, il 'padre' di Pinocchio. Benigni, premio Oscar al miglior attore nel 1999 per il film La vita è bella, diresse una sua versione di Pinocchio, uscita nei cinema nel 2002, che si rivelò un vero e proprio flop.



Nel ricco cast di Pinocchio troviamo Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini nel ruolo del Gatto e della Volpe, con Gigi Proietti nelle vesti di Mangiafuoco. Il primo ciak di questi giorni è a Sinalunga, in provincia di Siena, in un set blindatissimo.



Inizialmente si era parlato di Toni Servillo nel ruolo di Geppetto, fino all'ufficializzazione dell'attore toscano. Nei mesi scorsi si sono svolti innumerevoli provini per scegliere il piccolo interprete di Pinocchio mentre rumors vorrebbero Matilda De Angelis nel ruolo della Fata Turchina.



Le creature di Pinocchio verranno realizzate grazie al lavoro del premio Oscar Mark Coullier e della VFX Supervisor, Rachel Penfold.