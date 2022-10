Roberto Benigni compie 70 anni, auguri al comico toscano premio Oscar per La vita è bella

Compie oggi 70 anni Roberto Benigni, uno dei volti più conosciuti del cinema italiano degli ultimi quarant'anni, pluripremiato non solo in Italia ma anche all'estero. L'attore è noto per la sua nutrita carriera sul grande schermo ma anche per la sua attività teatrale e negli ultimi anni per i suoi monologhi sulla Divina Commedia.

Nato in una piccola frazione di Prato, Vergaio, Roberto Benigni lascia il segno nel mondo del cinema sin dal suo esordio nel 1977, nel film Berlinguer ti voglio bene di Bernardo Bertolucci, con il ruolo di Mario Cioni, che deciderà di portare in seguito anche sui palcoscenici teatrali.



Tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 collabora con maestri del calibro di Marco Ferreri in Chiedi asilo, Sergio Citti in Il minestrone e Renzo Arbore in Il pap'occhio.

In quegli anni debutta anche dietro la macchina da presa con il film Tu mi turbi, nel quale conosce l'attrice Nicoletta Braschi, che diventerà sua moglie e musa.

Stringe una grande amicizia con il regista americano Jim Jarmusch, che lo dirige in Daunbailò, in un episodio di Taxisti di notte e nel 2003 in Coffee and Cigarettes. Collabora con Massimo Troisi in Non ci resta che piangere, con il quale condivide anche la regia, e recita nell'ultimo film di Federico Fellini, La voce della luna, insieme a Paolo Villaggio. Gli anni '90 sono dedicati a commedie che diventeranno classici del suo cinema come Il piccolo diavolo, Johnny Stecchino e Il mostro.



Nel 1997 realizza il film più noto della sua carriera, La vita è bella, bizzarro racconto sul dramma dell'Olocausto con il quale vince il Grand Prix della giuria a Cannes, 8 David di Donatello e l'Oscar al miglior attore protagonista, primo interprete non anglosassone a vincere il riconoscimento, consegnatogli dalle mani della connazionale Sophia Loren in uno dei momenti memorabili nella storia degli Academy Award. Il film si aggiudica anche l'Oscar al miglior film straniero e alle musiche di Nicola Piovani.



Nel 2002 porta sul grande schermo una sfortunata versione cinematografica di Pinocchio, romanzo di Collodi che Benigni definisce 'una storia universale, Pinocchio appartiene a tutti'. Un flop bissato nel 2005 con La tigre e la neve. Da quel momento si dedica principalmente al teatro e alla divulgazione della Divina Commedia, una delle sue grandi passioni. Nel 2008 gli viene assegnato il César alla carriera e nel 2017 il David speciale alla carriera. Nel 2012 recita per Woody Allen in To Rome with Love e nel 2019 viene scelto da Matteo Garrone per interpretare Geppetto in un altro Pinocchio cinematografico.

Lo scorso anno Roberto Benigni ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera.