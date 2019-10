Robert Zemeckis in trattative per dirigere il live-action Disney di Pinocchio

Secondo Variety, il regista di Forrest Gump e Ritorno al Futuro, Robert Zemeckis, sarebbe in trattative per dirigere il live-action Disney di Pinocchio.

Il nuovo progetto live-action della Casa di Topolino dedicato al burattino che voleva diventare un bambino potrebbe aver finalmente trovato il suo regista.

Dopo l'abbandono prima di Sam Mendes, e successivamente di Paul King, il lungometraggio era rimasto senza nessuno al timone, ma ora la situazione potrebbe cambiare.

Robert Zemeckis, che ha contribuito a impreziosire la settima arte con pellicole tra le più memorabili degli ultimi decenni, sarebbe in trattative per portare avanti il film scritto da Chris Weitz e prodotto dalla compagnia dello stesso Weitz e Andrew Milano, la Depth of Field.

Zemeckis, che fino ad ora era stato riluttante ad accettare anche solo di prendere in considerazione l'idea di portare avanti un altro grosso progetto perché impegnato sul set di Le Streghe (attualmente in fase di post-produzione) avrebbe adesso riversato la sua attenzione su Pinocchio.

Dovesse essere confermato, il suo primo compito sarebbe probabilmente quello di scegliere il suo Geppetto, ruolo per cui era stato fatto anche il nome di Tom Hanks, a un certo punto, ma l'attore sembrerebbe essersi discostato dal progetto.

Pinocchio dovrebbe arrivare nelle sale nel mese di marzo 2021.