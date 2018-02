Robert Zemeckis alla co-produzione dello sci-fi Steel Soldiers

hanno annunciato che collaboreranno per lo sviluppo e la co-produzione di, sci-fi ambientato in un futuro distopico. SXT si occuperà del mercato statunitense e della distribuzione internazionale mentre Alibaba gestirà i diritti del film in Cina. Tra i produttori figura anche

La storia di Steel Soldiers è ambientata in un mondo futuristico dove uomini e androidi combattono insieme e mettono in dubbio l'idea di umanità. Al centro della trama un agente delle Forze Speciali obbligato a addestrare dei nuovi soldati tecnologicamente avanzati. Dovrà renderli dei combattenti di alto livello e utilizzarli per svolgere una missione mortale allo scopo di salvare il creatore del robot.

Ken Kaufman, sceneggiatore di Space Cowboys, si occuperà dello script mentre alla produzione ci sarà, tra gli altri, anche un nome importante come Robert Zemeckis, insieme a Jack Rapke, Jackie Levine e David Styne.

Il progetto sfrutterà le capacità di produzione, marketing e distribuzione di contenuti su svariate piattaforme di SXT Entertainment così come l'accesso a tecnologie d'avanguardia da parte di Alibaba Pictures, che sfrutta un innovativo approccio di e-commerce.

Zhang Wei, presidente di Alibaba Pictures, ha dichiarato:"Alibaba Pictures s'impegna a portare i contenuti più interessanti in Cina e oltre. Siamo lieti di poter collaborare con SXT su Steel Soldiers, un progetto con un appeal commerciale globale e potenzialmente espandibile su molte piattaforme".

Robert Zemeckis è reduce dalla produzione e dalla regia di Allied - Un'ombra nascosta, con Brad Pitt e Marion Cotillard.