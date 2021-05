Robert Zemeckis fa 69 anni: quali sono i suoi migliori film per la critica?

Oggi compie gli anni uno dei registi più amati e talentuosi di Hollywood, Robert Zemeckis, autore di numerosi cult e pellicole che hanno segnato la storia del cinema. In attesa di vedere il suo live-action Disney di Pinocchio, ripercorriamo brevemente la sua carriera per scoprire i suoi migliori film secondo la critica.

Come sempre, per farlo abbiamo preso in esame i punteggi indicati dagli aggregatori di recensioni più famosi al mondo: Rotten Tomatoes e Metacritic, che come potete vedere qui di seguito riportano sostanzialmente la stessa lista di titoli con qualche piccola differenza. Come ampiamente prevedibile, in testa ad entrambe le classifiche troviamo due classici senza tempo come Chi ha incastrato Roger Rabbit e Ritorno al futuro (il primo capitolo). Trovano poi spazio lungometraggi quali Forrest Gump, Cast Away, 1964 - Allarme a N.Y. arrivano i Beatles! e più recenti Flight e The Walk.

Ecco le top 10:

Rotten Tomatoes

Chi ha incastrato Roger Rabbit (97%) Ritorno al Futuro (96%) 1964 - Allarme a N.Y. arrivano i Beatles! (90%) Cast Away (89%) All'inseguimento della pietra verde (85%) The Walk (83%) Ritorno al futuro - Parte II (80%) Flight (78%) La fantastica sfida (77%) Forrest Gump (71%)

Metacritic

Ritorno al futuro (87) Chi ha incastrato Roger Rabbit (83) Forrest Gump (82) Flight (76) Cast Away (73) The Walk (70) La fantastica sfida (68) 1964 - Allarme a N.Y. arrivano i Beatles! (64) All'inseguimento della pietra verde (63) Contact (62)

Siete d'accordo con le classifiche della critica? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo alla nostra recensione de Le Strege di Robert Zemeckis.