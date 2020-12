Robert Rodriguez sgancia la bomba: 'E' possibile che Disney farà il sequel di Alita'

Nel corso di una recente intervista promozionale il regista Robert Rodriguez ha avuto modo di discutere anche il chiacchieratissimo sequel di Alita: Angelo della Battaglia, acclamato sci-fi prodotto da James Cameron purtroppo molto sfortunato al box office.

I poveri incassi hanno infatti messo un freno agli ambiziosi piani di Rodriguez e Cameron, che avevano già preparato un'intera saga da realizzare dopo il primo capitolo, e per mesi (anzi anni) i fan hanno aspettato nuovi aggiornamenti e temuto il peggio. Nelle scorse ore però il regista si è detto più speranzoso che mai, dichiarando:

"Penso che tutto sia possibile. La Disney ha acquistato la Fox e hanno Disney+, quindi credo valga la pena parlare di un sequel. So che a molte persone piacerebbe vedere un nuovo film e di certo a me piacerebbe farne un altro. Per quanto riguarda la sua eventuale distribuzione o la sua realizzazione, credo che lo streaming abbia aperto a molte opportunità. Del resto Alita è già un prodotto che è stato venduto, ha già un pubblico molto appassionato che vuole vedere nuove storie e con lo streaming potrebbe essere consegnato nelle loro case in una modalità di consumo comodissima. Quindi, si, credo che non sia una cattiva idea."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Dopo l'annuncio della pubblicazione della Snyder Cut, il mondo dello streaming sta diventando la fucina di tutti quei progetti che le major ritengono troppo rischiose per la sala ma che il pubblico chiede a gran voce?