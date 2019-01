Robert Rodriguez e James Cameron nel nuovo video di Alita

20th Century Fox ha diffuso un nuovo video che riguarda l'adattamento cinematografico del manga Alita l'angelo della battaglia. Nel video il regista Robert Rodriguez e il produttore James Cameron parlano di ciò che hanno amato della storia del film e di come hanno accettato di collaborare per concretizzare Alita - Angelo della battaglia.

Robert Rodriguez e James Cameron hanno creato sul grande schermo una nuova eroina rivoluzionaria. Alita - Angelo della battaglia è una storia ricca d'emozione, speranza, forza e amore. Ambientata diversi secoli nel futuro, Alita è un cyborg abbandonato in una discarica di Iron City. Viene trovata e raccolta da Ido (Christoph Waltz), un cyber-medico compassionevole che porta Alita nella sua clinica. Quando Alita si risveglia non ricorda chi sia né ha alcun ricordo del mondo che la circonda.

Ido cerca di proteggere Alita mentre quest'ultima è incuriosita da tutto ciò che vede. Il legame con il giovane Hugo (Keean Johnson) contribuisce ad innescare i ricordi. Mentre l'affetto tra i due cresce, Alita comprende di possedere alcune abilità particolari che possono essere utilizzate per salvare gli amici. Determinata a scoprire il suo passato, Alita partirà per un viaggio che la metterà di fronte al lato oscuro del mondo.

Nel cast del film troviamo Rosa Salazar nei panni di Alita, con il premio Oscar Christoph Waltz e Keean Johnson, affiancati dal premio Oscar Jennifer Connelly, dal premio Oscar Mahershala Ali, Ed Skrein e Jackie Earl Haley.

Diretto da Robert Rodriguez, Alita - Angelo della battaglia è stato scritto da James Cameron, Robert Rodriguez e Laeta Kalogridis.