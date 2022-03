Il regista di The Book of Boba Fett, Robert Rodriguez, dirigerà un reboot di Spy Kids per Netflix. La pellicola per famiglie, uscita nel 2001, ha avuto diversi sequel nel tempo, e il suo ritorno segnerà un rinnovo nella collaborazione tra Rodriguez e Netflix, per cui il regista ha lavorato in precedenza a We Can Be Heroes.

Non si sa ancora quando il nuovo Spy Kids arriverà sulla piattaforma, e non sono noti dettagli di trama, anche se si prevede che la prossima generazione "ruoti attorno alle attività di una famiglia multiculturale". Da quel che sappiamo Spyglass Media, proprietaria del franchise, resterà coinvolta nel nuovo film insieme a Skydance.

"La mia fan-base più incredibile in tutti questi anni, di gran lunga, è nata dai miei film per bambini. [Quello che sarà] Il mio pubblico di Spy Kids", ha raccontato in una vecchia intervista al Cinema-Con Rodriguez. "Questi ragazzi guardano quei film tantissime volte perché sono pellicole d'azione fatte per bambini e famiglie, in un particolare momento in cui hanno bisogno di potere. Netflix è venuto da me [per We Can Be Heroes] perché i film di Spy Kids avevano fatto molto bene sulla loro piattaforma. Hanno detto 'Potresti fare una serie di pellicole che faccia lo stesso?' E ho detto: 'Mi piacerebbe!'"

Alla fine Netflix ha deciso di dare vita a un vero e proprio reboot di Spy Kids, coinvolgendo proprio il regista di We Can Be Heroes, di cui vedremo un sequel molto presto. Adesso non ci resta che attendere per scoprire più informazioni sul nuovo Spy Kids. Cosa ne pensate di questo progetto? Fatecelo sapere nei commenti!