Robert Richardson sarà il direttore della fotografia di Venom 2

Il regista Andy Serkis ha scelto il direttore della fotografia che lo accompagnerà durante la realizzazione dell'atteso Venom 2. Come conferma il The Hollywood Reporter, sarà Robert Richardson a ricoprire tale ruolo.

Richardson e Serkis avevano già collaborato insieme al primo film del regista, Ogni tuo respiro. Di recente Richardson ha firmato la fotografia dell'acclamato C'era una volta a... Hollywood! di Quentin Tarantino; con Tarantino ha lavorato più di una volta e insieme hanno collaborato anche in Bastardi senza Gloria, Django Unchained e The Hateful Eight.

Nella sua carriera Richardson ha collaborato anche con Martin Scorsese (in Casino, The Aviator, Hugo e Shutter Island tra gli altri) e Oliver Stone (Natural Born Killers e JFK tra gli altri). Erroneamente, un report dello scorso mese voleva il direttore della fotografia coinvolto anche in The Batman di Matt Reeves ma la notizia era un falso e sarà Greig Fraser a ricoprire tale veste per il cinecomic DC.

Venom 2 è stato co-scritto da Tom Hardy, interprete del personaggio, e rivedrà anche Michelle Williams nel cast; Woody Harrelson interpreterà il villain, Cletus Kasasy a.ka. Carnage. La pellicola non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe arrivare per la fine del 2020.