Robert Richardson conferma il ritorno di Woody Harrelson come Carnage in Venom 2

Uno dei nomi più stimati della cinematografia americana, Robert Richardson (C'era una volta a Hollywood, Hugo Cabret), firmerà come sappiamo la fotografia di Venom 2 diretto da Andy Serkis, uno dei progetti mainstream più attesi dei prossimi anni e su cui proprio Richardson ha avuto modo di spendere qualche parola.

Intervistato infatti da Collider, il direttore della fotografia ha rivelato prima di tutto il motivo che lo ha spinto a partecipare al progetto, spiegando come Andy Serkis gli abbia ben venduto il film e le "interessanti possibilità" che questo nascondeva, aggiungendo nel farlo anche un interessante conferma, cioè quella del ritorno di Woody Harrelson nel ruolo di Cletus Kasady, meglio conosciuto come Carnege.



Ha detto Richardson: "Credo sia un mondo pieno di possibilità inesplorate pronte ad esplodere, e in questo film credo proprio che lo faranno, perché non hai soltanto un protagonista centrare davvero rimarchevole come Venom, ma c'è anche Woody Harrelson che farà il suo grande ingresso nel progetto, e poi vedremo come procederà la collaborazione Sony-Marvel. Non vedo l'ora di iniziare. Reputo anche Tom Hardy uno dei migliori attori in circolazione. Non sbaglia un colpo. Voglio sedermi e vederlo recitazione e in azione".



Co-scritto da Tom Hardy, Venom 2 è atteso nelle sale americane il 2 ottobre 2020.