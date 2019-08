Robert Redford ha scelto Avengers: Endgame come ultima apparizione al cinema

Durante la lavorazione di Avengers: Endgame, la leggenda del cinema americano Robert Redford disse ai fratelli Russo che quello Marvel Studios sarebbe stato il suo ultimo ruolo in un film.

Fu una sorpresa quando un attore del suo calibro si unì al cast di Captain America: The Winter Soldier, sempre diretto dai Russo, e nonostante il suo personaggio Alexander Pierce morisse alla fine del film, grazie ai viaggi nel tempo di Endgame Redford ha potuto vestirne nuovamente gli eleganti ma subdoli panni.

La scena in questione ha fatto la felicità dei fan del MCU, ma ha colpito soprattutto i cinefili più puri, che di certo erano al corrente della decisione di Redford di ritirarsi definitivamente dal mondo del cinema (come attore) comunicata l'anno scorso, con The Old Man & the Gun destinato a passare alla storia come il suo ultimo film. Quell'onore spetterà per sempre al film di David Lowery (nel quale Redford ha un ruolo da protagonista e compare praticamente in ogni scena del film) ma ai Marvel Studios va il merito di aver convinto l'attore a tornare a recitare, anche se per un solo cameo.

Durante il commento audio di Avengers: Endgame, contenuto nell'edizione digital per l'home-video, i cineasti hanno spiegato che Endgame sarà l'ultimo film di Robert Redford ... questa volta per davvero.

"Lo ha dichiarato lui stesso sul set del film, questo film sarà l'ultimo ruolo cinematografico di Robert Redford" ha dichiarato il co-sceneggiatore Christopher Markus.

"Il suo ultimo giorno di recitazione" ha commentato Joe Russo con un pizzico di malinconia.

Anthony Russo ha poi notato un paragone con Stan Lee: "L'ultima interpretazione di Robert Redford, l'ultima apparizione di Stan Lee. Sono stati sette anni di momenti davvero incredibili. Chi avrebbe immaginato che in questo film avremmo diretto l'ultimo giorno su un set di Robert Redford?"

Ma nonostante Avengers: Endgame sarà - apparentemente - il film finale di Robert Redford, il leggendario attore apparirà nella parte di se stesso nella serie Watchmen della HBO, nel cui mondo ricopre il ruolo di presidente degli Stati Uniti.



Per altre notizie, scoprite i 20 incredibili dettagli su Avengers: Endgame scoperti dal commento audio degli autori.